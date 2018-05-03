Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за гибель героя поттерианы - Добби. Ее сообщение было опубликовано в Twitter.

Второго мая отмечается годовщина Битвы за Хогвартс – ключевого противостояния в книжной саге. В этот день Роулинг по слоившейся традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.

Так, в прошлом году писательница извинилась за смерть Северуса Снейпа, а в 2016 – за смерть Римуса Люпина.