Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за гибель героя поттерианы - Добби. Ее сообщение было опубликовано в Twitter.
Второго мая отмечается годовщина Битвы за Хогвартс – ключевого противостояния в книжной саге. В этот день Роулинг по слоившейся традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.
Так, в прошлом году писательница извинилась за смерть Северуса Снейпа, а в 2016 – за смерть Римуса Люпина.
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