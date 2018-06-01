Джоан Роулинг приступила к работе над сценарием третьей части "Фантастических тварей"

Британская писательница Джоан Роулинг начала писать сценарий к третьей части "Фантастических тварей". Такая информация появилась на ее личном сайте.

Напомним, что ранее, во время работы над сценарием ко второму фильму, Роулинг заявила, что франшиза будет состоять из пяти частей. Первую часть в кинотеатрах зрители увидели в ноябре 2016 года, а вторая выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Режиссером второго фильма под названием "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выступил Дэвид Йейтс, среди исполнителей главных ролей: Эдди Редмэйн, Джонни Депп, Джуд Лоу, Эзра Миллер и Кэтрин Уотрестон.