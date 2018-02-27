Джокера в исполнении Хита Леджера признали лучшим суперзлодеем в истории кино

Джокер в исполнении Хита Леджера стал самым популярным злодеем в киноиндустрии. Рейтинг был составлен порталом Vulture.

Всего в рейтинге было 25 злодеев из различных киновселенных. На второй строчке, сразу после Джокера, оказался Эрик Киллмонгер из только вышедшего фильма "Черная пантера", которого сыграл Майкл Б. Джордан. Третье место отдали Женщине-кошке в исполнении Мишель Пфайффер в картине Тима Бертона "Бэтмен возвращается", вышедшей в 1992 году.

В первой десятке оказались также Локи, Мистер Стекло, Магнето, Лекс Лютор и даже Джокер из мультфильма "Бэтмен: Маска Фантазма".-0-