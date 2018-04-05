Джон Гальяно вслед за рядом брендов отказался от натурального меха

Сначала об отказе от натурального меха объявили бренды Jimmy Choo и Michael Kors, потом подобные заявления сделали Gucci и Versace, теперь очередь дошла и до скандально известного креативного директора Maison Martin Margiela Джона Гальяно.

Кутюрье сообщил о своем решении в интервью модному изданию Elle. По его словам, на это повлияла встреча с вице-президентом PETA Дэном Мэтьюсом во время отдыха в Сен-Тропе. Сам же Гальяно отказался еще и от мяса. Теперь он вегетарианец. Дизайнер пока в восторге от своего нового образа жизни, он говорит, что все сразу стало более гармоничным.

В интервью Гальяно также поделился мнением, что в современном мире сам продукт отошел на второй план, на его место пришли идеи и ценности.

Ранее экс-креативный директор Dior часто использовал натуральный мех для создания своих нарядов. Однажды, в далеком 2003 года, одна из активисток PETA в знак протеста выскочила на подиум в огромном лиловом меховом пальто.

Michael Kors и Jimmy Choo больше не будут использовать натуральный мех Уже в осенне-зимней коллекции 2018, которую Michael Kors представит в феврале грядущего года в Нью-Йорке, натуральный мех не появится.