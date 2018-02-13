Джон Сноу в сериале "Игра престолов" имеет больше всего экранного времени

Один из пользователей развлекательного портала Reddit составил рейтинг самых значимых героев сериала "Игра престолов", взяв за основу количество минут, которое персонажи провели на экране за все вышедшие к настоящему моменту сезоны.
На первом месте оказался Джон Сноу, который за 7 сезонов провел на экране 338 минут. Сразу за ним идет Тирион Ланнистер, который находился в кадре всего на минуту меньше – 337. Тройку лидеров замыкает Дейенерис Таргариен, которая значительно отстала от двух первых мест. Персонаж Эмилии Кларк находился в кадре 276 минут.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN