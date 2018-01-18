Джонни Депп хочет стать гитаристом в группе Мэрилина Мэнсона

Американский актер Джонни Депп захотел стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона. Музыкант сообщил об этом поклонникам в своем Twitter.
Мэнсон в своем сообщении отметил, что Джонни хочет быть гитаристом в его группе.
Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great?— Marilyn Manson (@marilynmanson) January 17, 2018
Напомним, что Джонни Депп уже работал с Мэнсоном. Он снялся в двух музыкальных клипах на композиции Kill4Me и Say10.-0-
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