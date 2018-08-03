Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за рукоприкладство

Джонни Депп знаменит тем, что кто-то регулярно подает на него в суд. На этот раз актер решил сам выступить в роли истца. Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, обвинив ее в насилии.

Недавно девушка сама судилась с Джонни Деппом и обвиняла его в жестоком отношении. И вскоре после судебного заседания Эмбер появилась с синяком на лице. Однако актер утверждает, что это все ложь и агрессором в их паре всегда была Херд.

Экс-супруга Джонни Деппа уже успела ознакомится с обвинениями бывшего мужа и даже дала комментарий журналу People: "Достаточно почитать его интервью, чтобы оценить душевное состояние этого мужчины. На него уже подали несколько исков, в том числе за нападение на работника съемочной команды фильма "Город лжи". Сами думайте, кто тут жестокий".

Несмотря на натиск общественности и факты, говорящие сами за себя, актер не собирается сдаваться и признавать свою вину. Депп подал в суд не только на Эмбер, но и на таблоид Sun, который описал всю историю со слов бывшей жены. Он требует компенсацию за причиненный ему моральный ущерб более 200 000 фунтов стерлингов.