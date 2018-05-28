Джонни Депп рассказал, чем ему нравятся славянские девушки

Известный актер Джонни Депп приехал в Москву с гитаристом Aerosmith Джо Перри и Элисом Купером в рамках совместного проекта "Голливудские вампиры". В общении с журналистами он рассказал, почему девушки со славянской внешностью пользуются большой популярностью во всем мире.

Депп рассказал, что у славянок очень красивые форма и черты лица. Также он подчеркнул, что в их глазах "тысяча и тысяча лет культуры". Джо Перри на это в шутливой форме ответил: "У тебя есть возможность тут осесть, чувак".

Также Джонни Депп уже успел посетить квартиру-музей Маяковского и мавзолей Ленина.