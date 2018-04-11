Джордж Клуни рассказал, когда понял, что Амаль должна стать его женой

В недавнем интервью одному зарубежному изданию американский актер Джордж Клуни рассказал о моменте, когда он понял, что Амаль должна стать его супругой.

По его словам, после неудачного первого брака ему совсем не хотелось пережить подобный опыт еще раз. Однако отношения с британским юристом полностью изменили его позицию.

Актер рассказал, что однажды отправился с ней в Африку на сафари. Когда к Амаль подошли несколько жирафов, он сделал фотографию, на снимке она улыбалась. Именно в этот момент он повернулся к своему приятелю и сказал: "Ты знаешь, я думаю, что позову ее замуж". А друг ответил, что это замечательная идея.

Вскоре после этого пара сыграла свадьбу. Недавно у супругов родились двойняшки. По словам Клуни, он еще никогда не был так счастлив. С Амаль он впервые почувствовал, как это ценить чью-то жизнь превыше своей собственной.