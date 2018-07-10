Джордж Клуни попал в аварию

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Джордж Клуни на итальянском острове Сардиния попал в аварию на скутере, пишет газета La Repubblica.
Пятидесятисемилетний артист находится на острове в связи со съемками сериала "Уловка 22". На съемочную площадку он и направлялся, когда столкнулся с автомобилем. Подробности ДТП не уточняются.
Джордж Клуни госпитализирован. У него диагностированы травма таза и ушибы руки и ноги. Как сообщает газета, угрозы жизни нет. -0-
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