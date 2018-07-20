Джуд Лоу ответил на вопросы фанатов про ориентацию Дамблдора в "Фантастических тварях"

Поклонники давно пытались добиться от писательницы Джоан Роулинг комментарий на тему ориентации Альбуса Дамблдора. А после того, как в сети Интернет все чаще стали мелькать слухи о том, что в сиквеле "Фантастических тварей" не будет показана история отношений Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда, поттероманы стали требовать официального подтверждения или хотя бы комментария от актеров, играющих знаменитых волшебников. И наконец Джуд Лоу, который исполнил роль великого волшебника Дамблдора, прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Актер подтвердил, что в сиквеле действительно не будет уделяться внимание ориентации директора Хогвартса. Лоу отметил, что автор "Поттерианы" Джоан Роулинг рассказала о нетрадиционной ориентации Дамблдора еще несколько лет назад. Однако, как считает Лоу, ориентация никак не определяет личность человека, а что касается Альбуса Дамблдора, то он многогранная личность, и пока мы говорим только о второй части картины, а значит только начинаем знакомиться с Альбусом.
"Многое нужно будет рассказать о нем в будущем, но не сейчас", – говорит Джуд Лоу.
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