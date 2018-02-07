Эд Ширан пригласил на свою свадьбу Бейонсе и Тейлор Свифт

Певец Эд Ширан и его возлюбленная Черри Сиборн в скором времени поженятся. На свадьбу были приглашены звезды мирового масштаба, среди них - Бейонсе и Тейлор Свифт. К слову, Эд и Бейонсе записали совместный сингл, который исполнят на торжественном мероприятии.

Песня под названием Perfect была написана специально для невесты британского певца — Черри. Ширан долго добивался любви своей давней подруги, но девушка считала его лишь другом. В 2015 году парень наконец-то добился своего — Черри согласилась с ним встречаться, а в 2017 года ответила на его предложение о браке.-0-