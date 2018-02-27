Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

Британский исполнитель Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем прошлого года. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Международную федерацию производителей фонограмм (IFPI).
Третий студийный альбом певца стал самым популярным в 2017 году, став платиновым в 36 странах. А его сингл Shape Of You получил статус наиболее продаваемого.
На втором месте оказался Дрейк с альбомом More Life. Третьей оказалась Тейлор Свифт со сборником Reputation.
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