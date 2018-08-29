Эд Ширан тайно женился на бывшей однокласснице

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-летний британский певец Эд Ширан в интервью Access сообщил о том, что они с хоккеисткой Черри Сиборн теперь муж и жена.

27-летний британский певец Эд Ширан - один из самых успешных британских исполнителей. Несмотря на грустные баллады, которые сочиняет певец, сам он вполне доволен жизнью и счастлив в любви. Эд и Черри - бывшие одноклассники. Они учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме, но встречаться начали в 2015 году. А 20 января Ширан объявил о своей помолвке.

С тех пор Эд отмалчивался о дате свадьбы, но в недавнем интервью Access музыкант показал кольцо на руке. "Я, в принципе, ничего не делаю напоказ", - пояснил певец, когда его спросили, почему о бракосочетании ничего не было известно.