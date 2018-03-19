Эдди Редмэйн во второй раз стал отцом

Актер Эдди Редмэйн и его супруга Ханна Бэгшоу во второй раз стали родителями. Оказалось, что еще 10 марта у них родился сын. Мальчика назвали Люк Ричард.

Супруги о втором ребенке сообщили классически — они разместили объявление об этом событии в газете The London Times.

О том, что в семье ожидается пополнение общественность узнала в ноябре прошлого года. Тогда беременная Ханна сопровождала мужа на красной дорожке одного из торжественных мероприятий. Супруги также воспитывают полуторагодовалую дочку Айрис Мэри.-0-