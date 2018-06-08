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Единственная дочь Эминема Хэйли Скотт рассказала о своих отношениях с отцом

Калейдоскоп 08.06.2018 | 11:31
Хейли Скотт
Хейли Скотт

Дочь Эминема обычно не дает интервью и старается спрятаться от популярности отца. Недавно в интервью одному американскому изданию она рассказала, что они с отцом очень близки. Также она решительно заявила, что не намерена связывать свою жизнь с любой публичной деятельностью, в том числе и становиться певицей.

Эминем рано стал отцом. Хейли родилась, когда ему было 23 года. Со своей супругой Кимберли Энн Скотт он познакомился еще в школе, когда рэперу было 15, а ей – 13 лет. Их брак продлился до 2006 года. Основной причиной развода стало пристрастие Кимберли к наркотикам, поэтому опеку над единственной дочерью взял на себя рэпер.

Сейчас Хейли уже живет отдельно, ей 22 года и она крутит роман с Эваном МакКлинтоком. Родители одобряют выбор девушки. Она рассказывает, что у них с Эминемом замечательные отношения, однако ей не нравится его популярность.

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музыка, шоу-бизнес
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В отпуск с действительным паспортом В паспорте должны присутствовать и хорошо различаться: все страницы; цветная соответствующая возрасту фотография; ФИО и дата рождения; печати и штампы; подпись выдавшего паспорт должностного лица; подпись владельца документа, достигшего 14 лет.
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