Единственная дочь Эминема Хэйли Скотт рассказала о своих отношениях с отцом

Дочь Эминема обычно не дает интервью и старается спрятаться от популярности отца. Недавно в интервью одному американскому изданию она рассказала, что они с отцом очень близки. Также она решительно заявила, что не намерена связывать свою жизнь с любой публичной деятельностью, в том числе и становиться певицей.

Эминем рано стал отцом. Хейли родилась, когда ему было 23 года. Со своей супругой Кимберли Энн Скотт он познакомился еще в школе, когда рэперу было 15, а ей – 13 лет. Их брак продлился до 2006 года. Основной причиной развода стало пристрастие Кимберли к наркотикам, поэтому опеку над единственной дочерью взял на себя рэпер.

Сейчас Хейли уже живет отдельно, ей 22 года и она крутит роман с Эваном МакКлинтоком. Родители одобряют выбор девушки. Она рассказывает, что у них с Эминемом замечательные отношения, однако ей не нравится его популярность.