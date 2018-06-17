Эдита Пьеха впервые за 40 лет увиделась с братом

Родной отец Эдиты Станиславовны погиб в 1941 году, и через несколько лет мать вышла замуж во второй раз. В 1945 году родился Юзеф. Когда Эдита Пьеха уехала из родного дома, он был еще маленьким.
Эдита Станиславовна и ее сводный брат Юзеф не общались 20 лет - после того, как в интервью Пьеха рассказала о жестокости отчима — отца Юзефа. Потом брат и сестра помирились и изредка созванивались, но ни разу не виделись еще 20 лет. Недавно встреча состоялась на телешоу "Привет, Андрей!".
Эдита Станиславовна пригласила брата к себе в Петербург, и они пообщались.
Теперь она мечтает поехать к брату в Польшу и посетить могилу матери. У нее в Польше есть двое племянников — Томаш и Эдита.
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