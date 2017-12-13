Египетская певица получила два года тюрьмы за видео с бананом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Египта вынес приговор 25-летней певице Шиме (настоящее имя Шаймаа Ахмед). Девушку признали виновной и приговорили к двум годам тюрьмы за съемки в откровенном видеоклипе, где она сексуально ела бананы и другие фрукты. Об этом сообщает Би-Би-Си.
Суд признал артистку виновной в побуждении к развратным действиям, а также в публикации непристойного видеоклипа. К двум годам тюремного заключения заочно приговорен и режиссер видеоклипа.
Шаймаа Ахмед была арестована в ноябре 2017 года после того, как опубликованный видеоклип вызвал волну недовольства в консервативных кругах Египта. Позже певица извинилась перед творческой группой клипа за съемки, которые носили "недостойный характер". "Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон", - сделала она запись на своей странице в Facebook, позднее пост был удален.-0-
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