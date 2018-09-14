Егор Крид и Филипп Киркоров выпустили клип на песню "Цвет настроения черный"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На канале лейбла Black Star появился совместный клип популярного рэп-исполнителя Егора Крида и звезды российской эстрады Филиппа Киркорова.

Всего за несколько часов клип на песню "Цвет настроения черный" набрал более 250 тыс. просмотров.

По сюжету ролика рэпер Тимати предлагает Киркорову стать членом лейбла Black Star, после чего король российской эстрады вместе с Кридом спускаются в подвал и переодеваются в черную одежду. Исполнители предстают в образах персонажей сериала "Во все тяжкие" Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, набивают татуировки. В конце видеоролика в Крида стреляют из пистолета в отместку "за нашего короля Филиппа Бедросовича".

Интернет-пользователи обратили внимание на большое количество рекламы в клипе.

Многие стали гадать, какого цвета будет настроение у Киркорова в следующий раз.-0-