EKA и NASA планируют доставить на Землю образцы марсианского грунта

Европейское космическое агентство (ЕКА) и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намереваются снарядить на Марс летательный аппарат, который должен привезти на Землю образцы грунта. Об этом сообщает ТАСС.

Миссия стартует в 2020 году. Предполагается, что на Марс отправится первый летательный аппарат, который вернется на Землю. Все аппараты, которые достигали Марса раньше, оставались на планете.

Главная цель изучения материала, который доставит космическая техника, - определить, есть ли жизнь на Марсе. Кроме того, доставленный материал, который ученые исследуют в лабораторных условиях, поможет в изучении истории Красной планеты и ее прошлого.

Планируется, что экспедиция пройдет в три этапа. Первый этап – запуск двух марсоходов для отбора образцов грунта. Американский марсоход наполнит грунтом 30 емкостей размером с авторучку. В 2021 году европейский марсоход "ЭкзоМарс" пробурит скважины двухметровой глубины и соберет образцы почвы следующего слоя.

На втором этапе марсоход поместит капсулу с грунтом в спускаемый аппарат, а с Земли на Марс на борту космического корабля доставят ракету, которая выведет аппарат с образцами почвы на марсианскую орбиту.

Третий этап экспедиции предполагает, что эту капсулу новый космический корабль должен забрать и вернуться с ней на Землю.

Даты реализации второго и третьего этапов пока не определены, они станут известны в 2019 году, когда ученые проведут дополнительные расчеты.

Отдельные элементы проекта работают уже сейчас.