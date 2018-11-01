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Экипаж МКС отметил Хэллоуин в костюмах Дарта Вейдера и Элвиса Пресли

Калейдоскоп 01.11.2018 | 09:25
Фото из Twitter--аккаунта Александра Герста
Фото из Twitter--аккаунта Александра Герста

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж МКС отметил Хэллоуин, соорудив карнавальные костюмы из подручных средств. Фотоснимками празднования космонавты поделились в соцсетях.

Командир экспедиции Александр Герст предстал в образе грозного Дарта Вейдера киносаги "Звездные войны", космонавт Сергей Прокопьев перевоплотился в Элвиса Пресли, а Серина Ауньон-Чанселлор - в химика.

"Страшный день в космосе. Экипаж МКС желает вам веселого Хеллоуина!" - написал Александр Герст в Twitter.

"Хеллоуин не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться!)) Зато получили вместе с @astro_alex_esa и Сериной массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперед", - отметил в Instagram российский космонавт Сергей Прокопьев. -0-

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