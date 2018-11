Экипаж МКС отметил Хэллоуин в костюмах Дарта Вейдера и Элвиса Пресли

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж МКС отметил Хэллоуин, соорудив карнавальные костюмы из подручных средств. Фотоснимками празднования космонавты поделились в соцсетях.

Командир экспедиции Александр Герст предстал в образе грозного Дарта Вейдера киносаги "Звездные войны", космонавт Сергей Прокопьев перевоплотился в Элвиса Пресли, а Серина Ауньон-Чанселлор - в химика.

Having a scary day in space. The crew of the International @Space_Station wish you a happy #Halloween! #Exp57 @AstroSerena #SergeyProkopyev pic.twitter.com/ezU94btds9