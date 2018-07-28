Экологи озвучили масштабы влияния человека на Мировой океан

Ученые из Австралии и США проанализировали состояние Мирового океана и подсчитали количество не тронутых человеком акваторий. Их исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Исследователи посчитали, что общая площадь нетронутых вод составляет около 55 млн кв.км – примерно 13% площади Мирового океана. Менее 5% этих акваторий находятся под защитой закона.

Ученые изучали, как на океан влияют 12 видов деятельности человека: грузоперевозки, транспорт, рыболовство, сброс промышленных сточных вод и сельскохозяйственных удобрений и др.

Не тронутыми человеком посчитали районы, показатель антропогенного воздействия на которые составлял менее 10%.

Исследователи выяснили, что самые обширные "дикие" акватории находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, в Арктике и Антарктике. Их площадь составляет около 16 млн кв.км. Меньше всего нетронутых зон оказалось в водах, окружающих юг Африки.

По мнению ученых, такие "дикие" зоны играют важную роль для экологии Земли, ведь уровень разнообразия биологических видов в них гораздо выше, чем в других районах. Защита таких акваторий поможет сохранить биоразнообразие планеты.