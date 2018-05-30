Экс-солистка группы "Ленинград" намекнула на причину развода Сергея Шнурова и Матильды

Недавно российский шоу-бизнес потрясла новость о разводе Сергея Шнурова с супругой. Сами они пока причину не называют и стараются как можно меньше комментировать свой развод. А вот бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс посвятила этой теме целый пост в своем Instagram.

Она отметила, что уже некоторое время ей постоянно пишут или звонят с просьбой прокомментировать развод знаменитостей. Поэтому она решила написать об этом в социальной сети: "На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина. Я развелась еще 2,5 года назад. Тоже стала инициатором развода. И не жалею".

У поклонников не возникло вопросов, о ком из супругов шла речь. До этого поклонники подозревали, что Шнуровы разводятся из-за измены.

Сергей Шнуров объявил о своем разводе Это был третий брак Шнурова. До официальной регистрации пара встречалась несколько лет, а в 2010 году они официально зарегистрировали свои отношения. Общих детей у супругов нет.