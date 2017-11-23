Экс-вокалиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Бывшего солиста известного бэнда Backstreet Boys Ника Картера актриса и певица Мелисса Шуман обвинила в изнасиловании. Инцидент произошел, когда ей было восемнадцать лет. Сам Картер все решительно отрицает. Он заявил, что всегда относился к ней с уважением и всячески поддерживал.

Бывшая солистка распавшейся группы Dream рассказала одному американскому изданию о том, что в молодости ее изнасиловал на тот момент солист Backstreet Boys Ник Картер. Женщина рассказала, что он пригласил ее к себе домой, где они начали целоваться, после чего певец изнасиловал ее. По словам Шуман, тогда она не придала историю огласке лишь из-за того, что Картер был другом ее менеджера.

Сам Ник Картер уже отреагировал на обвинения. По его словам, он шокирован. Он не отрицает, что между ними была связь. Однако, как рассказал экс-солист, Шуман никогда не упоминала, что это было не по взаимному согласию.