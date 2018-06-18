Елена Яковлева рассказала о письмах влюбленного в нее заключенного

Российская актриса Елена Яковлева недавно опубликовала в Instagram снимок, под которым рассказала о навязчивом поклоннике из тюрьмы, который был убежден, что они с Яковлевой обязательно будут вместе.

Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official) 16 Июн 2018 в 10:10 PDT

По словам актрисы, свалившаяся на нее популярность после выхода в свет фильма "Интердевочка" в 1989 году имела и негативные последствия. Так, она стала получать письма от поклонника, который отбывал срок в тюрьме. Он просил Яковлеву дождаться его возвращения из тюрьмы, уверял ее, что они созданы друг для друга. Актриса также рассказала, что он признавался ей в любви, а его письма содержали примерно следующее: "Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе. Ты узнаешь меня сразу – я буду ждать тебя с тремя гвоздиками".

Естественно, Яковлева боялась такого воздыхателя. В итоге, на нее наводили ужас все мужчины, у которых в руках были гвоздики.