Елена Летучая раскрыла причины ухода с телеканала "Пятница!"

Елена Летучая рассказала, что однa из причин ее ухода с телеканала "Пятница!", а в частности с программы "Ревизорро" – это участившиеся "сливы" информации о грядущих проверках. В недавнем интервью телеведущая рассказала, что в московском сезоне часто рестораны заранее узнавали о приходе проверки в лице Елены Летучей. Она считает, что информацию сливал кто-то из команды.
Неоднократно Летучая узнавала, что кто-то заранее предупредил ресторан о том, что к ним идет "Ревизорро". Ее расстраивало то, что она никак не может это контролировать и остановить.
Правда, это было не единственное, что не устраивало Елену. По ее словам, у нее не было никаких дальнейших перспектив. Участие в новых проектах руководство телеканала ей не предлагало, а топтаться на одном месте ей не хотелось. Елена рассказала, что за полгода до ее ухода, ей стали поступать одни только угрозы, если она отказывалась сниматься в промороликах других программ.
В итоге, Летучая ушла с телеканала "Пятница!" на Первый канал, где работала ведущей программы "Летучий отряд", но некоторое время назад приостановила эту деятельность из-за проблем со здоровьем.
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