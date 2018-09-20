Элизабет Олсен рассказала о русском мате на шоу Конана О'Брайена

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Элизабет Олсен рассказала про русский мат в эфире американского вечернего шоу "Конан".

18 сентября в эфир телеканала TBS вышел выпуск вечернего шоу с Конаном О'Брайеном, гостьей которого стала калифорнийская актриса Элизабет Олсен - самая младшая из сестер Олсен, известная по роли Ванды Максимофф ("Алой Ведьмы") в киновселенной Marvel.

В свое время девушка училась во МХАТе. И во время интервью Конан спросил актрису, умеет ли она хоть как-то поговорить по-русски, она ответила "чуть-чуть" и вскоре переключилась на рассказ о русском мате, стараясь перевести как можно точнее русские ругательства на английский.-0-