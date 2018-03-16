Елизавета II дала одобрение на брак принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании и родная бабушка принца Гарри Елизавета II официально одобрила брак внука с американской актрисой Меган Маркл, сообщают информагентства.

Обязательным разрешением на свадьбу должны заручаться все претенденты на престол с первой по шестую позицию. Так как принц Гарри сейчас занимает пятую позицию в очереди на престол, то разрешение королевы на брак было обязательным.

В заявлении говорится: "Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл".

В очереди на престол первую позицию сейчас занимает сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, следом за ним располагается родной брат принца Гарри Уильям и его дети. К моменту свадьбы принц переместится на шестую позицию, так как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ждет ребенка.