Елизавета II поделилась "болезненными" воспоминаниями о коронации

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На британские телеэкраны выходит документальный фильм BBC "Коронация", в котором королева Елизавета II рассказала о церемонии своего восхождения на престол. Оказалось, что монарших особ на пути к трону подстерегают королевские трудности и даже опасности. Об этом пишет BBC.

Во время интервью с журналистом BBC Елизавета II вспоминала, что в день коронации на ней было невероятно роскошное платье, в котором она едва могла двигаться, а длинная королевская мантия вполне могла зацепиться за ковер. Также королева призналась, что носить корону Британской империи тяжело и даже рискованно: украшение настолько массивное, что, надев его, нельзя смотреть вниз, иначе можно сломать шею. По этой причине во время официальных обращений текст королевской речи должен находиться несколько выше уровня глаз.

Государственная корона Британской империи, украшенная 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 5 рубинами и почти тремя сотнями жемчужин, весит порядка 1 кг. Среди драгоценностей, венчающих корону, есть камни национального значения: сапфир Святого Эдуарда, алмаз Малая Звезда Африки, рубин Черного Принца и сапфир Стюартов.-0-