Елка и подарки в невесомости. Как астронавты на МКС отмечали Рождество

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты, которые сейчас находятся на МКС, показали празднование Рождества в невесомости.

Merry Christmas from the International Space Station! pic.twitter.com/F1ye4d7MXN — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) 25 декабря 2017 г.

Видео рождественской истории было размещено на официальном YouTube-канале NASA.

Очень мило смотрится маленькая елка с праздничной мишурой в невесомости. Также необычно происходит на МКС распаковка подарков.

Известно также, что в честь праздников астронавты смогли устроить себе "поход" в кино. Незадолго до Рождества NASA прислало на МКС новый эпизод знаменитой космической саги "Звездные войны: Последние джедаи".

Сейчас на борту МКС находятся шесть человек: Джо Акаба, Марк Вэйнд Хей, Скотт Тингл (NASA), Александр Мисуркин, Антон Шкаплеров ("Роскосмос") и Норисидза Канаи (Япония). Трое космонавтов, под командой Мисуркина, пробудут на борту до февраля 2018, остальные - до июня следующего года.-0-