Эмилия Кларк попрощалась с сериалом "Игра престолов"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмилия Кларк завершила съемки в сериале "Игра престолов" и прощается с любимым проектом. Об этом актриса, известная поклонникам саги как Дейенерис Таргариен и Матерь драконов, написала на своей странице в Instagram.

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"Запрыгнула на лодку и плыву к острову (в Ирландию, где идут съемки сериала), чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти 10 лет. Это было целое приключение! @gameofthrones, спасибо за жизнь, которую я даже и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать", - написала Эмилия Кларк в соцсети.

За день запись собрала свыше 2 млн отметок "нравится".

Любители сериала после таких новостей стали активно обсуждать в комментариях, чем же завершится для героини Эмилии Кларк битва за Вестерос. Одни убеждены, что именно Дейенерис сядет на Железный трон, а другие считают, что для девушки сражение закончится смертью.

Как ожидается, последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.

А между тем HBO уже работает над новым проектом - приквелом "Игры престолов". Но в этом фильме не будет не только Дейенерис Таргариен, но и других полюбившихся зрителям героев из "Игры престолов".-0-