Эндрю Линкольн покинет сериал "Ходячие мертвецы"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн покинет проект по собственному желанию после 9-го сезона, сообщает The Hollywood Reporter.
Эндрю Линкольн, исполняющий роль шерифа Рика Граймса в популярном зомби-сериале "Ходячие мертвецы", на официальной странице шоу в Twitter написал, что 9-й сезон станет для его героя последним. Информацию подтвердили и создатели сериала на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con.
9-й сезон "Ходячих мертвецов" стартует в октябре этого года. Уже в нем Линкольн будет появляться не так часто, как в предыдущих сезонах. На первый план будет выведен персонаж Нормана Ридуса - Дерил Диксон.-0-
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