Эрмитажный кот ради похудения к ЧМ-2018 будет заниматься на тренажере

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эрмитажный кот по кличке Ахилл, который будет выполнять функцию предсказателя на чемпионате мира по футболу в России, набрал лишний вес. Чтобы прийти в форму, пушистый питомец сядет на диету и пройдет курс физических упражнений на специальном тренажере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарного врача музея Анну Кондратьеву.

Специалисты отмечают, что коту нужно будет сбросить порядка 850 граммов. "Ахилл переедет в кафе "Республика кошек", где установлено беговое колесо, чтобы он мог ежедневно работать над своей формой", - рассказала Анна Кондратьева.

Помимо выполнения физических упражнений для похудения кот-предсказатель будет принимать участие в мероприятиях, которые помогут ему привыкнуть к повышенному вниманию публики.

Ранее белый кот Ахилл правильно определил результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, и был выбран в качестве футбольного оракула. Еще одной особенностью кота называют его врожденную глухоту, но, по мнению представителей музея, это может даже пойти на пользу Ахиллу во время сеансов предсказаний, потому что позволяет ему не отвлекаться на посторонние звуки.

Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов - белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.-0-