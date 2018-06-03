Есть вероятность, что ученые зафиксировали рождение самой маленькой черной дыры

Не исключено, что слияние двух нейтронных звезд, зарегистрированное прошлой осенью, возможно, скрывало рождение черной дыры. Если это так, то эта черная дыра будет самой маленькой черной дырой из всех. Новый анализ рентгеновской обсерватории "Чандра" длился после обнаружения гравитационных волн обсерваторией LIGO в августе 2017 года.

Из данных LIGO ученые сделали вывод, что масса объекта, который возник в результате слияния нейтронных звезд, примерно в 2,7 раза больше, чем масса Солнца. Ученые имеют две версии – это или самая массивная нейтронная звезда, или самая легкая черная дыра. Остальные черные дыры имеют массу в 4-5 раз больше, чем масса Солнца.

Наблюдения "Чандры" говорят не только о том, что они показали, но и о том, чего не показали. Если бы нейтронные звезды слились и образовали более тяжелую нейтронную звезду, астрономы ожидали бы, что она будет быстро вращаться и создавать очень сильное магнитное поле. Это, в свою очередь, будет создавать расширяющийся пузырь высокоэнергетических частиц, который приведет к яркому рентгеновскому излучению. Но вместо этого данные "Чандры" показывают уровни рентгеновских лучей, которые в несколько сотен раз ниже того, что ожидается для быстро вращающейся нейтронной звезды и связанного с ней пузыря высокоэнергетических частиц, подразумевая, что вместо этого образуется черная дыра.

Если это подтвердится, станет известно одно: рецепт создания черной дыры иногда может быть не таким уж простым. В случае GW170817 потребовалось бы два взрыва сверхновой, которые оставили после себя две нейтронные звезды на тесных орбитах и гравитационно-волновое излучение, которое свело нейтронные звезды вместе.