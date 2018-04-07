"Это фейк": Дуров прокомментировал информацию о наличии гражданства Великобритании

Вчера, шестого апреля, информагентства со ссылкой на запись в открытом реестре юридических лиц Великобритании сообщили о том, что основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство туманного Альбиона. Не прошло и суток, как информация была опровергнута.

Компания TELEGRAM OPEN NETWORK LIMITED зарегистрирована двадцать восьмого февраля этого года в Великобритании. В реестре владельцем значится Павел Дуров, указано, что он проживает в Соединенном Королевстве и его гражданство - британское. При этом сам бизнесмен утверждает, что не имеет никакого отношения к этой стране: и гражданство Великобритании не получал, и компания эта ему не принадлежит.

"Это фейк - любой может подать почти любую запись в этот реестр", - прокомментировал ситуацию Павел изданию "Код Дурова". Также авторы материала обращают внимание на тот факт, что название блокчейн-платформы Дурова - TELEGRAM OPEN NETWORK (без LIMITED), а зарегистрирована она в 2017-м.

К слову, в том же году Павел Дуров сообщил на своей странице "ВКонтакте", что он гражданин Сент-Китс и Невис - островное государство, которые расположено в Карибском море. По словам миллиардера, гражданство этой страны позволяет ему передвигаться по ЕС и Великобритании без виз.