Фанаты DC испортили рейтинг "Черной пантеры" от Marvel на IMDb

Враждебно настроенные фанаты DC решили испортить рейтинг нового блокбастера "Черная пантера" от киновселенной Marvel. Изначально атаке должен был подвергнуться Rotten Tomatoes, но в итоге рейтинг фильма пострадал на IMDb.

Из-за организовавшихся фанатов DC рейтинг "Черной пантеры" снизился с максимальных 10 до 6,6 баллов. На IMDb кинокартина получила более 3 тысяч "единиц", которые были поставлены почти одновременно.

Однако, как бы не старались "хейтеры", фильму эта анти-камапания не помешает. "Черная пантера" продолжает бить рекорды по предварительным продажам билетов и вполне может оказаться в пятерке самых кассовых фильмов Marvel.-0-