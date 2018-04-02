Фанаты "Звездных войн" нашли замену Кэрри Фишер на роль принцессы Леи

Поклонники киносаги начали подписывать петицию, чтобы актриса Мэрил Стрип стала новой принцессой Леей. По их мнению, она станет прекрасной заменой Кэрри Фишер, ушедшей из жизни в 2016 году.
Фанаты совсем не хотят, чтобы культовый персонаж пропал в последующих частях "Звездных войн". Они подчеркивают высокий профессионализм Стрип и отмечают, что это было бы своеобразной данью памяти Фишер, так как они со Стрип были близкими подругами.
Петицию уже подписали 8,6 тысяч человек.
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