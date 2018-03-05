Фантастические ледяные фигуры. Как замерзают морские волны

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети опубликовано морозное видео, на котором видно, как набегающие на берег волны моментально превращаются в фантастические ледяные фигуры.
Видеоролик был создан 4 марта в Уэстон-сьюпер-Мэр - курортном городе в графстве Сомерсет (Великобритания). В комментариях к видео интернет-пользователи отмечают, что температура воздуха в этот день там составляла около 4 градусов ниже нуля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN