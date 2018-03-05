Фантастические ледяные фигуры. Как замерзают морские волны

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети опубликовано морозное видео, на котором видно, как набегающие на берег волны моментально превращаются в фантастические ледяные фигуры.

Видеоролик был создан 4 марта в Уэстон-сьюпер-Мэр - курортном городе в графстве Сомерсет (Великобритания). В комментариях к видео интернет-пользователи отмечают, что температура воздуха в этот день там составляла около 4 градусов ниже нуля.-0-