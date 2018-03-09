Фейковые новости распространяются в соцсетях в 6 раз быстрее - ученые

Ученые Массачусетского технологического института (США) удивились скорости распространения фейковых новостей в Интернете. В среднем ложные сообщения опережают правдивые по скорости распространения в шесть раз.
Лидерами по скорости расхождения в соцсетях являются политические и связанные с ними сообщения. А вот ложные финансовые и научные новости медленнее распространяются.
Немаловажную роль в распространении оказывали "громкие" заголовки.
Исследованию подверглись 3 млн репостов в Twitter.
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