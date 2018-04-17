Фермеры нашли на острове деталь ракеты SpaceX

Французские фермеры обнаружили на острове Кеменес в Атлантическом океане (регион Бретань) деталь космического корабля американской частной космической компании SpaceX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Металлическая полусфера диаметром 2,5 метра и глубиной 1,3 метра обнаружена на острове на самом берегу. На самой находке можно рассмотреть табличку с надписью SpaceX, несмотря на то, что деталь сильно обгорела и несколько фрагментов обшивки облезли.

Фермеры предполагают, что найденная деталь может быть наконечником ракеты. Они обратились к основателю SpaceX Илону Маску через Twitter, но ответа пока не последовало. Фермеры перенесли детать с побережья во двор.