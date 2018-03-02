Ferrari выставил на продажу свой самый странный концепт-кар

Итальянский автопроизводитель Ferrari объявил об аукционе по продаже Ferrari 328 GTS Conciso в работе над которым принимала участие Bernd Michalak Design Studio. Какую стартовую цену установят за автомобиль, выпущенный в единственном экземпляре, пока неизвестно.

Основу для концепт-кара составило шасси Ferrari 328 GTS 1989 года. На инновационном кузове "баркетта" установлены крылья из неокрашенного пластика. Он лишен крыши и дверей в привычном понимании, зато в интерьере нашлось место для хранения двух шлемов.

Под капотом притаился 3,2-литровый агрегат V8 мощностью 274 л.с. Максимальная скорость ходового прототипа составляет 278 км/ч, с разгоном до "сотни" за 6,4 секунды.

Премьерный показ спорткара прошел в 1993 в рамках Франкфуртского автосалона.