Фестиваль воды отметили в Таиланде

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде отметили фестиваль воды, который традиционно проходит перед празднованием тайского Нового года - Сонгкрана. Об этом сообщают информагентства.

Во время фестиваля принято выходить на улицы и обливаться водой. Люди запасаются большими ведрами воды, покупают водные пистолеты. Во многих городах, особенно туристических, расставляют бочки с водой или возят их на транспорте, чтобы все желающие могли пополнить водные запасы для обливания. Идя по улице, можно совсем неожиданно "принять душ", так как спрятавшийся в квартире проказник выльет из окна вам на голову ведро воды.

Сонгкран (тайский Новый год) в нынешнем году будут отмечать 13-15 апреля. Он знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю, когда Солнце переходит из созвездия Рыб в созвездие Овна. Также Сонгкран говорит о смене времени года. В Таиланде различают три времени года: сезон дождей, холодный сезон и жаркий сезон. В тайский Новый год заканчивается жаркий сезон, вскоре за ним последует сезон дождей.-0-