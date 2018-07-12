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ФИФА просит телеканалы показывать меньше красивых болельщиц на трибунах

Калейдоскоп 12.07.2018 | 12:10
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) просит телекомпании показывать меньше красивых болельщиц на трибунах во время трансляции матчей ЧМ-2018, сообщает Associated Press.

По словам главы департамента ФИФА по устойчивому развитию Федерико Аддьекки, такое решение связано с проведением антидискриминационной кампании. В федерации футбола усмотрели признаки сексизма в частых трансляциях привлекательных женщин-болельщиц.

Ранее ФИФА собиралась подать в суд на ближневосточный телеканал за незаконную трансляцию матчей на территории Саудовской Аравии.-0-

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Теги
телевидение, ФИФА, футбол, чемпионат мира, чемпионат мира по футболу
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