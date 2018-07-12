ФИФА просит телеканалы показывать меньше красивых болельщиц на трибунах

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) просит телекомпании показывать меньше красивых болельщиц на трибунах во время трансляции матчей ЧМ-2018, сообщает Associated Press.
По словам главы департамента ФИФА по устойчивому развитию Федерико Аддьекки, такое решение связано с проведением антидискриминационной кампании. В федерации футбола усмотрели признаки сексизма в частых трансляциях привлекательных женщин-болельщиц.
Ранее ФИФА собиралась подать в суд на ближневосточный телеканал за незаконную трансляцию матчей на территории Саудовской Аравии.-0-
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