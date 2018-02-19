Фильм "Черная пантера" от Marvel бьет рекорды по кассовым сборам

В четверг, 15 февраля, в мировой прокат вышел новый супергеройский боевик от Marvel "Черная Пантера". За первый уик-энд фильм собрал рекордные $192 млн долларов, и это только в американском прокате. Суммарные сборы по миру составили 387 миллионов долларов.
Профессиональные критики высоко оценили киноленту. Сообщается, что такой фурор в последний раз производила первая часть "Мстителей", вышедшая в 2012 году.-0-
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