Фильм "Черная пантера" стал самым обсуждаемым в истории Twitter

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Черная пантера", который произвел настоящий фурор, записал на свой счет еще один абсолютный рекорд. Об этом сообщает издание Comic Book со ссылкой на официальный пресс-релиз Twitter.

Проект от Marvel стал самым обсуждаемым фильмом в истории социальной сети Twitter. Всего было зафиксировано около 35 млн обсуждений "Черной пантеры" в Twitter. Больше остальных о кинокартине писали жители США, на втором месте оказались пользователи из Великобритании, а на третьем - из Таиланда. Твиты сопровождались хэштегами - #BlackPanther и #WakandaForever.

Напомним, что ранее самым обсуждаемым в Twitter был фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы".-0-