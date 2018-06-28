Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых с "взрослым" рейтингом

Сиквел супергеройского блокбастера "Дэдпул 2" собрал более $700 млн кассовых сборов и вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории Голливуда с "взрослым" рейтингом R (зрители до 17 лет только в сопровождении родителей).

Мировые кассовые сборы "Дэдпула 2" - $707 млн. Фильм находится в прокате 39 дней, но уже обошел высоко оцененное зрителями "Оно" и официально занял третью строчку в рейтинге самых кассовых.

Лидером рейтинга остается оригинальный "Дэдпул" со сборами в $783 млн, на втором месте - культовая "Матрица: Перезагрузка" - $742 млн.