Фильм "Мир Юрского периода 2" возглавил международный прокат. Об этом сообщает издание Variety.

К настоящему моменту времени кинокартина собрала $370 млн.

В целом картина идет в международном прокате хуже первой серии и хуже, чем ожидалось. Во многих странах Европы, а также в Южной Корее проект собрал не более $9-10 млн.

Напомним, что первый фильм вышел в 2015 году и собрал в мировом прокате более $1,6 млрд. Такой результат вторая часть повторить уже не сможет.