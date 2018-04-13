Фильм "Мстители 3" обогнал семь кассовых фильмов от Marvel по количеству проданных билетов

За две недели до выхода в широкий прокат фильм “Мстители 3. Война бесконечности” бьет рекорды по числу проданных билетов.

Количество проданных билетов на этот фильм превысило число билетов на сеансы семи последних экранизаций Marvel.

А ведь речь идет о кинолентах, собравших сотни миллионов долларов кассовых сборов. Это популярные фильмы "Черная пантера", "Тор 3. Рогнарек", "Человек-паук. Возвращение домой", "Стражи Галактики. Часть 2", "Доктор Стрэндж", "Первый мститель 3. Противостояние", "Человек-муравей". Но именно "Мстители 3. Война бесконечности" с таким нетерпением ожидают зрители, и многие из них уже заранее обеспечили себя местом в зрительном зале, раскупив билеты на показы.

Независимые эксперты прогнозируют, что в первые же выходные в Северной Америке кинокартина имеет все шансы собрать на показах более 200 миллионов долларов.