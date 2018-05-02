Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" обогнал в прокате "Лигу справедливости" всего за шесть дней. Об этом сообщает издание The Wrap.
Третья часть "Мстителей" за неполную неделю собрала в прокате $725 миллионов, тогда как командный проект от DC за аналогичный промежуток времени собрал $657 миллионов.
Эксперты прогнозируют, что сборы фильма от Marvel, выпуском которого студия отметила 10-летие киновселенной, могут превысить $1 миллиард уже в первые 10 дней.
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